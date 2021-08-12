Одна из причин усугубляющегося литовского кризиса — в ксенофобской пропаганде и приверженности нацистским идеям. И эти явления начали процветать у соседей не вчера…

Враги, ставшие «героями»

В соседней с нами республике фактически произошла полная реабилитация пособников нацистов времен Второй мировой войны. Многие из них затем ушли в «лесные братья» — в ряды тех, кто боролся против советской власти и вроде как за независимость Литвы, а это в глазах правящего класса автоматически делает их «героями». Но здесь нужно представлять себе, каким был Холокост в Литве. Сразу оговоримся: многие простые литовцы спасали евреев, в этой республике насчитывается 891 праведник мира. Местные жители давали убежище также и бежавшим из плена красноармейцам. Уроженцы Литвы сражались в рядах Красной армии, партизанских отрядах. Однако героями провозглашают не их, а тех, кто находился по другую сторону…

До 1941 года в Литве жило более 250 тысяч евреев. Их численность существенно увеличилась, когда в результате пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году к республике был присоединен Виленский край. Едва прогремели первые взрывы и выстрелы, возвестившие о начале гитлеровской агрессии против ­СССР, как началось поголовное истребление «жидов и комиссаров». Это была часть так называемого «июньского восстания», также канонизированного в современной Литве. Тогда участники «Литовского фронта активистов» стреляли в спину бойцам Красной армии, а заодно устроили массовые еврейские погромы. Нужно сказать, что делалось это еще без всякого приказа со стороны немцев.

Просто боевики давали волю собственным чувствам, они прекрасно знали, какую политику проводили новые хозяева жизни, и понимали, что за эти убийства их уж точно не накажут, скорее наоборот. Они рассматривали это как плату за «восстановление независимости». Правда, никакая независимость Литвы в планы руководителей Третьего рейха не входила.

До войны антисемитизм и ксенофобия в Литве процветали. Там в 1926 году установилась диктатура Антанаса Сметоны. А уже в 1927 году премьер-министр Аугустинас Вольдемарас основал откровенно фашистскую организацию «Железный волк». Она исповедовала радикальные, экстремистские взгляды, вела пропаганду против поляков, русских, славян вообще, считая их низшей расой, евреев. Вскоре Вольдемараса выгнали из правительства и поставили под надзор полиции, но вовсе не из-за его идей, а по причине политических интриг между бывшими соратниками. Сама идеология литовского фашизма была очень популярна, особенно среди офицеров армии и полиции. Это затем и предопределило быстрое нахождение общего языка с гитлеровцами.

Кровавые орденоносцы

Время от времени официальные лица Литвы оказываются в крайне неудобном положении из-за того, что их герои, на примере которых воспитывают новые поколения граждан, в честь кого называют улицы и школы, оказываются попросту кровавыми мясниками, на чьей совести тысячи загубленных жизней.

Приведем два наиболее ярких примера, довольно известных, но об этом нужно говорить снова и снова.

Лет 20 назад на берега Немана приехала Сильвия Фоти, американская журналистка. Среди ее целей было написать книгу о своем деде — Йонасе Норейке, «герое Литвы». Это один из командиров «лесных братьев», схваченный и расстрелянный советскими спецслужбами. Но оказалось, что это был отъявленный нацист. Еще до войны он откровенно восхищался Гитлером, в подражание его «Майн кампф» написал собственную брошюру «Подними голову, литовец!». Она вся проникнута лютым антисемитизмом.

С нападением Гитлера на ­СССР Норейка от слов перешел к делу. Сначала в городке Плунге, а затем во всем Шяуляйском уезде он организовал поголовное истребление евреев. Лично отрабатывал методику убийства и утилизации трупов, обучал других. Национальный герой Литвы проявил себя как редкий подонок даже в мелочах.

Норейка охотно пользовался имуществом убитых, жил в доме замученного местного еврея. Все это доказанные и подтвержденные факты. И все же в Литве по-прежнему пытаются его обелить, утверждают, мол, в 1943 году Норейку арестовало гестапо и отправило в конц-лагерь. Верно, но только по одной причине — он, как и другие «литовские активисты», отказывался формировать местный легион СС. Но не в силу противоречий с гитлеровцами. Они просто не хотели отправляться на верную смерть на советско-германском фронте. Одно дело уничтожать и грабить местных евреев, а другое — с оружием противостоять Красной армии. Кстати, в Литве очень гордятся тем, что здесь так и не создали национальную дивизию СС, в отличие, например, от соседних Латвии и Эстонии. Это верно, зато полицейских батальонов СС, творивших чудовищные зверства, набралось бы на пару таких дивизий.

Но вернемся к Норейке. В 1990-е его наградили орденом Креста Витиса I степени. И с тех пор литовские власти никак не могут определиться, что им делать со своим героем: засунуть в дальний угол сундука истории или продолжать гордиться. Сама же Сильвия Фоти выбор сделала: она фактически отказалась от своего деда, публично признав его преступником.

Еще один посмертный орденоносец современной Литвы — Юозас Лукша, известный также под псевдонимом «Даумантас». За 30 лет своей жизни он успел стать майором подпольной армии в Литве, сбежать на Запад, издать там книги о «лесных братьях», пройти обучение в разведшколе, попасть в ловушку советского МГБ и погибнуть. Ну чем не герой для государства, где все патриотическое воспитание проникнуто антисоветизмом. Да вот незадача — он был опознан как один из организаторов Каунасского погрома — жуткой резни евреев, устроенной литовскими нацистами в июне 1941 года.

Жертвы бойни в Каунасе 25—27 июня 1941 года.

Согласно неопровержимым показаниям, Лукша лично отрезал голову местному раввину, выставил ее в окне синагоги и прикрепил записку, где пообещал, что так будет со всеми евреями.

И таких примеров десятки! До сих пор идут споры о том, был ли причастен к еврейским погромам «лесной брат» номер 1 Йонас Жямайтис-Витаутас, провозглашенный в 1949 году подпольным президентом Литвы. В таком качестве он и признается официальным Вильнюсом. В 1941 году Жямайтис дезертировал из Красной армии и сдался немцам. Существуют противоречивые данные о том, как он вел себя в те июньские дни. По некоторым свидетельствам, как и другие активисты, также принял участие в уничтожении евреев. Но даже если этого и не было, он спокойно отправился на родной хутор, вскоре возглавил сельскохозяйственный кооператив, делал все выплаты и выполнял поставки в пользу оккупационных властей. И не смущали будущего «президента» ни резня евреев, ни то, что немцы и не собирались восстанавливать независимость Литвы, смотрели на местных жителей как на людей второго сорта. Немцы даже закрыли все университеты в стране. Вот только когда стала приближаться Красная армия, он воспылал патриотизмом и взялся за оружие. Многие «лесные братья» потом объясняли подобное поведение следующим образом: немцы нам не мешали…

На таких примерах и на такой идеологии воспитываются литовские силовики.

Пропаганда неонацизма

Так стоит ли удивляться, что они издеваются над беженцами? В 40-е годы прошлого века были евреи, сейчас на их место пришли арабы и африканцы. В Литве процветает ксенофобская пропаганда. Это отметили даже чиновники ЕС. Нацио-налистическое, даже нацистское нутро литовских политиков проявилось во время миграционного кризиса, который разразился осенью 2015 года. Для его разрешения согласно плану Еврокомиссии страны Балтии должны были принять определенное число лиц, ищущих убежище. Разработали специальную квоту в зависимости от возможностей той или иной страны. Литве полагалось 710 человек, относительно небольшое число на фоне других партнеров по ЕС.

Но тогдашний премьер-министр Альгирдас Буткявичюс заявил, что его страна готова принять от 30 до 40 беженцев. А в социальных сетях развернулась настоящая ксенофобская истерия. Дескать, не для того наше государство вступало в Европу, чтобы принимать этих… Ну и далее вы можете сами представить, какой шел текст.

И это не спонтанные настроения, не сиюминутная реакция. В Литве открыто действуют неонацистские группировки. Например, «Братство Зеленого Дьявола». Кстати, здесь историческая и идеологическая преемственность налицо. Зеленый Дьявол — это псевдоним Йонаса Мисюнаса, также активного пособника нацистов, затем командира «лесных братьев», уничтоженного советскими чекистами. Сейчас в память о нем проводятся соревнования, военно-туристические походы. Причем у последователей Зеленого Дьявола нет никаких сомнений в том, какую именно идеологию исповедовал их кумир. Литовские неонацисты давно установили прочные связи со своими единомышленниками из Украины, из печально известного «Азова», ставшего своеобразной точкой сборки для всех праворадикалов Центральной и Восточной Европы.

И дело не ограничивается только пропагандой. От слов переходят к делу. В 2014 году неонацисты забили до смерти известного композитора Томаса Добровольскиса. Им не понравилась его общественная позиция.

Реабилитация неонацизма в Литве стала реальностью. Чтобы попасть под уголовное преследование, на строгий учет в местные спецслужбы, достаточно просто говорить правду о преступлениях тех же «лесных братьев», протестовать против героизации пособников гитлеровцев.

Примеров — уйма. Скажем, в 2019 году правозащитник Станисловас Томас разбил молотком доску все тому же Норейке. Она была установлена в Вильнюсе на библиотеке Академии наук. Причем сам заявил об этом полиции. И сделал это уже после того, как с призывом убрать табличку обратилась к властям еврейская община Литвы. И что вы думаете? Он получил 50 суток ареста, 2200 евро штрафа, а мемориальную табличку вернули на место. Потом решили снять, затем задумались, а правильно ли?

Многие годы борьбу за правду о преступлениях нацистов и их пособников ведет известный писатель и режиссер Марюс Ивашкявичюс. В итоге правые организации Литвы требовали лишить его литературной премии, и это даже встретило поддержку у части политического истеблишмента.

На весь мир прогремел скандал с писательницей Рутой Ванагайте. В 2016 году вышла ее книга «Свои. Путешествия с врагом». Больше года она собирала материал. Это рассказ об участии простых литовцев в Холокосте. Писательница долгое время боялась публиковать свое произведение, опасаясь реакции сограждан. И она не ошиблась. Власти заявили, что это угроза национальной безопасности. Отдельные политики тут же усмотрели руку Кремля, «распознали» методы гибридной войны. Началась полноценная травля. В адрес Ванагайте поступали многочисленные угрозы. И только широкая известность, которую «Свои» получили за рубежом, уберегла Руту Ванагайте от куда более печальных последствий.

Они постарели, но фашистское нутро осталось прежним…

Со звериным оскалом

Во всей этой истории есть еще одна грань. Уже не первый год используется термин «либеральный фашизм». Казалось бы, как такое может быть? Нонсенс, парадокс. Не совсем так. Под ним подразумевают крайнюю нетерпимость к инакомыслию сторонников неолиберальной идеологии. В крайней форме он выражается в нарушении суверенитета других государств, использовании темы прав человека и демократии для продвижения собственных политических амбиций, неприятия иной точки зрения на актуальные общественно-политические процессы.

Совсем недавно настоящий скандал разразился в связи с высказыванием журналистки и писательницы Юлии Латыниной, которая является знаменем российского неолиберализма. Это стоит того, чтобы процитировать полностью. Вот какой совет она дала литовским властям: «Я хочу сказать литовцам, что на самом деле бороться против незаконных мигрантов очень просто.

Для этого надо просто всего лишь каждого нарушителя-нелегала, перешедшего границу, посадить не в тюрьму, бога ради, просто в какое-то место, обнесенное заборчиком, давать ему булку хлеба, два литра воды и каждого добавочного сажать туда же. Когда количество задержанных превысит 10 человек на квадратный метр, а количество еды в виде хлеба и воды останется прежним, то все, кто не может вспомнить, откуда они приехали и как их зовут, — все эти прекрасные люди немедленно выразят желание вернуться на родину. А новые таинственным образом перестанут поступать».

Каково? Высказывание в духе нацистских идеологов или там хорватских усташей, которые рассуждали, как им легче извести сербов. И это было опубликовано на сайте «Эхо Москвы», такого российского аналога присной памяти тутбая. А почему это стало возможно? Да ведь на той же радиостанции неоднократно выходили программы, в которых рассуждали о том, что Великая Отечественная война не такая уж и великая, а может, и не совсем отечественная. А их коллеги с другой радиостанции «Дождь» вообще возмутились, почему Сталин не сдал Ленинград гитлеровцам. Вот ведь с этого все и начинается, как и в Литве началось с реабилитации нацистских героев.

Кризис в соседней Литве продолжается и усугубляется. Волна мигрантов на границе лишь обострила, обнажила застарелые и неразрешенные проблемы. Вот и последние массовые выступления это подтвердили. Не может быть здоровым общество, в котором героями провозглашают убийц и прислужников гитлеровцев. Да одна ли такая Литва? Недалеко от нее ушли Латвия и Эстония, Украина. Такая вот пандемия беспамятства.

У нас, белорусов, часто спрашивают: почему вы посреди бурных политических событий, острой борьбы вдруг взялись за противостояние реабилитации нацизма расследованием геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны? А это вакцина от того, чтобы такое больше не повторилось, чтобы мы не скатились в ту бездну, где стирается грань между неонацизмом и неолиберализмом. Где, по сути, Добро и Зло меняются местами. Ведь это только кажется, что политика — борьба за доступ к материальным благам. На самом деле исход этой борьбы определяется ценностями. И в Беларуси выбрали правильную сторону истории.