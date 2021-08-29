Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

В книге «Опаленные крылья» свидетельствуется: «…В облаках пыли скрипели телеги, на них сидели с выкрученными назад руками крестьяне с измученными лицами, впалыми глазами, которых потом на рассвете расстреливали в заброшенном глинянном карьере». Автор – уроженка Лунинца Александра Лобачевская-Коротышевская, одна из молодых патриотов, действовавших в подпольной антипольской организации.

Молодые люди решили увековечить память 40 коммунистов и красноармейцев, которые в 1919 году были расстреляны поляками. Трехпудовую бетонную плиту изготовил мастер Михаил Михайлович Капралов: вверху было две звезды, ниже – серп и молот, еще ниже – текст: «Слава товарищам, павшим в борьбе за Всемирную революцию! Лунинецкий ГК КПЗБ». В ночь на 22 июня 1932 года памятник был установлен на месте расстрела. Скоро о нем узнали многие горожане, среди которых – родные и близкие погибших. Возле памятника возник стихийный митинг, люди возлагали летние цветы…

После этой акции власти начали ликвидацию коммунистических ячеек. Подпольщиков арестовали, «бесчеловечно мучили». Пять месяцев длилось следствие. Из Пинской тюрьмы на суд их привезли в Лунинец. Жители вышли на демонстрацию, встречая арестованных: женщины плакали, мужчины снимали шапки… «Выездная сессия длилась три дня. И три дня здание суда было окружено народом. Судьи не осмелились читать приговор в Лунинце, читали его в Пинске. Все подпольщики – 38 человек – были осуждены от 3 до 8 лет тюрьмы».

Может быть, в новом веке молодые патриоты выполнят свой долг перед ровесниками того поколения, кто и в 1919-м, и в 1932-м не щадил себя во имя независимости Беларуси, и увековечат их имена…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.