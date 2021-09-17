Почему так важен этот день

Учреждённый указом Президента новый государственный праздник является прямым отсылом к исторической вехе объединения белорусских земель в 1939 году. Но не менее значим и современный контекст: чтобы отстоять право и дальше развиваться как независимое государство, общество должно быть единым перед лицом внешних угроз.

17 сентября произошло воссоединение Западной Белоруссии и БССР. Этот день по праву назвали актом исторической справедливости по отношению к нашему народу, разделённому против воли в 1921 году по условиям Рижского договора, когда часть наших земель несколькими росчерками отошла во владения Польше. В тех сложных геополитических условиях отстоять собственные интересы Беларусь не могла. Нашей национальной элитой условия заключённого в Риге договора были восприняты как катастрофические. И это было правдой.

По договору польская сторона должна была обеспечить суверенитет присоединённых белорусских земель, в результате вышло иначе — началась активно проводиться политика ополячивания, окатоличивания, попросту национально-культурного гнёта. Любая попытка к национальному самоопределению белорусов приводила к репрессиям. Действовал запрет на обращение граждан в государственные органы власти на белорусском языке. До 1939 года на территории Западной Белоруссии не осталось ни одной белорусской школы, ликвидирована была белорусская пресса, издательства, библиотеки. В ответ на такую политику развернулась подпольная и партизанская борьба под эгидой Коммунистической партии Западной Белоруссии. Причём важную роль в ней сыграла молодёжь. Движение крепло. И за это время белорусский народ получил политический опыт, определил свой независимый путь. Мы должны помнить, с каким трудом наши предки добивались независимости и права называться народом, уважения и признания на международной арене.

Более того, мы доказали, что способны создать свою политическую систему, прочное государственное устройство, сохранить национальную идентичность. В этой связи День народного единства будет не только служить напоминанием об историческом прошлом, но и является своеобразным посылом в будущее.

Интерес к нашей истории со стороны общества всё возрастает. Мы можем долго спорить об объективности научных подходов к его оценке. Но нельзя отрицать тот факт, что сохранение исторической памяти имеет исключительное значение для будущего. Молодёжь ищет ответы на современные вопросы, обращаясь к истории. Особенно когда мы наблюдаем попытки дезориентировать общество, навязать искусственные стереотипы, нарушить единство нашего народа. Чтобы противостоять этому, между людьми должно быть взаимопонимание и согласие.

Нужно ценить свою историю, традиции и тот национальный фундамент, который веками укреплялся в борьбе народа за единство и государственную независимость.

Незнание опасно тем, что порождает мифы. Чем больше мы будем знать о своём иcторическом прошлом, тем меньше будет загадок. Например, таких, как лагерь Берёза-Картузская.

Идея о создании подобного места для изоляции «неблагожелательного элемента» витала в Польше давно. Тем более что и собственные образчики у поляков уже имелись. Это печально известные лагеря для советских военнопленных, созданные в 1919–1920 годах. От болезней, голода и издевательств в них погибли десятки тысяч наших соотечественников. Причём доказанным фактом является сознательная практика доведения до смерти. Вопрос о том, где содержать политических узников, встал перед новыми властями после майского переворота 1926 го, совершённого Юзефом Пилсудским. Тема приобрела особую остроту в ходе разгрома Белорусской крестьянско-рабочей громады в 1927 году, когда под суд было отдано более 4 тысяч активистов белорусского освободительного движения.

Масштабными были репрессии польских властей в ходе так называемой пацификации сельской местности в Западной Украине осенью 1930 года. Тогда карательные акции были проведены в 800 сёлах 16 поветов и сожжены более 500 домов. Операцией руководил Бронислав Перацкий, ставший затем министром внутренних дел Польши. 15 июня 1934-го член Организации украинских националистов Григорий Мацейко смертельно ранил министра. А всего через два дня было принято решение о создании «лагеря изоляции» в Берёзе-Картузской.

В межвоенные годы только упоминание о нём наводило ужас. Количество заключённых в лагере и число жертв до сих пор остаётся дискуссионным. Польские исследователи настаивают на цифре в 3 тысячи узников. Однако в отечественной литературе и в воспоминаниях бывших узников встречается другая оценка численности заключённых — около 10 тысяч. Жителей Западной Белоруссии начали массово сгонять в Берёзу-Картузскую в сентябре 1939-го. Новых узников подвергали жестокому обращению, избивали прикладами, не кормили. Весь распорядок в лагере был рассчитан на то, чтобы подавить волю заключённых, заставить их отказаться от своих взглядов. С некоторыми это удавалось провернуть. Тогда «раскаявшихся» представляли прессе, подробно писали о них в газетах, старательно констатируя политическую смерть. Вновь прибывших пропускали через унизительную процедуру дезинфекции, выдавали робу с номером. Комплект одежды полагался один на всё время пребывания. Периодически её стирали, и заключённый вынужден был ждать на улице совершенно обнажённым, вне зависимости от погоды. Нацисты приезжали учиться в Берёзу-Картузскую организации концентрационного лагеря.

Это надо знать! Как нужно знать и то, что сегодня многие историки не случайно склоняются к использованию термина «польско-советская война». Именно Польша начала боевые действия, и если раньше этому факту не придавали особого значения, то современные реалии требуют более детального расставления акцентов. Мы не должны замалчивать эти факты.

Сегодня необходимо чётко обозначить свою позицию к событиям, которые тем или иным образом повлияли на историю белорусского народа и становление национальной государственности. Нужно по крупицам восстанавливать историю, старые карты, воспоминания людей, которые это пережили, сохранять и усваивать историю, воспитывать детей в духе единства нации победителей. А праздник 17 сентября должен стать на одном уровне с Днём Победы. И подрастающее поколение должно знать то, что нас объединяет.

Родина у нас одна. И дом — общий. Да и при всей непохожести, при всей разности человеческих судеб, судьба страны — тоже общая. Поэтому каждый из нас должен сделать всё возможное для её дальнейшего развития. Потому придание Дню народного единства статуса государственного праздника символизирует преемственность поколений, самодостаточность белорусов, незыблемость белорусской нации и государственности.

О нашем единстве будут свидетельствовать и совместные проекты.

Под эгидой Года народного единства уже прошло много значимых мероприятий, в которых отражается реальное желание белорусов сделать нашу землю сильной и устойчивой к тем вызовам, с которыми нам приходится сталкиваться. К примеру, в честь Года народного единства высаживаются аллеи, леса, обустраиваются спортивные площадки, проходят фестивали и концерты.

Так сложилось издревле: с самыми масштабными и ответственными планами мы всегда справлялись «толокой». И настроение чувствовалось, и порыв, и энтузиазм, и желание как можно лучше сделать работу на том участке, который тебе доверили. Об этом свидетельствуют славные героические свершения наших предков. Это пример для нас. Пример сплочённости и патриотизма. Потому сегодня хочется, чтобы у каждого белоруса на новый уровень поднялась планка ответственности за настоящее и будущее страны, появились вдохновение, талант и гордость за достигнутое. Ведь важно не только определить дату Дня народного единства. Единство не в том, чтобы праздник появился в календаре, а в том, что мы делаем каждый день для этого единства!