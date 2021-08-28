Год народного единства

Покорение «крэсов всходних»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Польская власть, с 18 марта 1921 года официально установленная на «крэсах всходних», еще раньше (об этом будет написано позже) демонстрировала враждебность к «тутэйшым». Понятно, что народ пытался дать отпор – на территории Западной Белоруссии развернулось партизанское движение. Один из документов отражает враждебный, грабительский, фактический «оккупационный» характер новых хозяев, от которых участники движения сопротивления требуют: «…Немедленно остановить вульгарные репрессии ко всем белорусам, опечатывание православных храмов, аресты священников, обыски, побои… Немедленно освободить из тюрем всех арестованных политических белорусов, которые заключены в период с 1 января 1922 года… Немедленно остановить вырубку леса и вывозку его в Польшу, а также остановить вывозку разного материала – машин, лесопилок, железнодорожных машин, их частей и т.п.». Вот что надо было от «крэсов всходних»! И преступления поляков на территории Западной Белоруссии продолжались. Рабочие и крестьяне отвечали массовыми волнениями и забастовками. Польские власти пытались восстановить спокойствие массовыми арестами, называя это «борьбой с бандитами». Мирные жители становились заложниками.

За известное событие в сентябре 1924 года под станцией Ловча, когда партизаны остановили поезд воеводы Довнаровича и высекли его, полиция арестовала крестьян в разных местах Лунинецкого повета. Десять наших земляков – Адам Курилович (имение Аделин), Павел Бартош (д. Денисковичи), Кирилл Новик (д. Гаврильчицы Чучевицкой гмины), Кузьма Нарымончик (д. Любань Лаховской гмины), Федор Сафронов (д. Лунин), Антон и Фома Полуяны (хутор Таволга), Иван Левшиц и Никита Клюка (д. Яжевки), Савва Соц (деревня «Волька Кожан-Городецкой гмины») были преданы военно-полевому суду.

Этим людям удалось избежать смерти. Между тем, в 1925 году «окружной Пинский суд на выездной сессии в Лунинце вынес смертный приговор белорусскому повстанцу Яну Глушко, …который 21 июля приведен в исполнение».

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.

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