Покорение «крэсов всходних»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Польская власть, с 18 марта 1921 года официально установленная на «крэсах всходних», еще раньше (об этом будет написано позже) демонстрировала враждебность к «тутэйшым». Понятно, что народ пытался дать отпор – на территории Западной Белоруссии развернулось партизанское движение. Один из документов отражает враждебный, грабительский, фактический «оккупационный» характер новых хозяев, от которых участники движения сопротивления требуют: «…Немедленно остановить вульгарные репрессии ко всем белорусам, опечатывание православных храмов, аресты священников, обыски, побои… Немедленно освободить из тюрем всех арестованных политических белорусов, которые заключены в период с 1 января 1922 года… Немедленно остановить вырубку леса и вывозку его в Польшу, а также остановить вывозку разного материала – машин, лесопилок, железнодорожных машин, их частей и т.п.». Вот что надо было от «крэсов всходних»! И преступления поляков на территории Западной Белоруссии продолжались. Рабочие и крестьяне отвечали массовыми волнениями и забастовками. Польские власти пытались восстановить спокойствие массовыми арестами, называя это «борьбой с бандитами». Мирные жители становились заложниками.

За известное событие в сентябре 1924 года под станцией Ловча, когда партизаны остановили поезд воеводы Довнаровича и высекли его, полиция арестовала крестьян в разных местах Лунинецкого повета. Десять наших земляков – Адам Курилович (имение Аделин), Павел Бартош (д. Денисковичи), Кирилл Новик (д. Гаврильчицы Чучевицкой гмины), Кузьма Нарымончик (д. Любань Лаховской гмины), Федор Сафронов (д. Лунин), Антон и Фома Полуяны (хутор Таволга), Иван Левшиц и Никита Клюка (д. Яжевки), Савва Соц (деревня «Волька Кожан-Городецкой гмины») были преданы военно-полевому суду.

Этим людям удалось избежать смерти. Между тем, в 1925 году «окружной Пинский суд на выездной сессии в Лунинце вынес смертный приговор белорусскому повстанцу Яну Глушко, …который 21 июля приведен в исполнение».

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.