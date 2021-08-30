Политика «кнута» и «пряника»

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Возрастной максимализм молодых лунинчан звал их на борьбу с польской властью. Как же было поступать жителям постарше, на плечи которых была возложена ответственность за жен и детей?

Полесские железные дороги стали «Польскими казенными…». Новое руководство предприятий узла не оставило выбора железнодорожникам: перейдете в католичество – будете работать, нет – уволим.

Влюбленные в «стальные магистрали» лунинчане не стали предавать православие. Уволенные из депо помощники машиниста осваивали новые специальности. Например, Иван Иванович Лобачевский нанимался на сезонные работы, а затем занялся сапожным ремеслом, а Антон Наумович Хведченя вырубал и грузил лес в Ситнице и Синкевичах, работал на «тартаках» (деревообрабатывающих заводиках) в Денисковичах и Микашевичах. Он же подчеркивал:

–Довелось и с «козлами» (приспособление для распиливания небольших бревен) на плечах походить по Лунинцу, предлагая землякам свои «услуги». Но никогда не соглашался работать на дворах евреев или поляков – не допускал унижения национальной гордости…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.