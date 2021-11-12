Год народного единстваНовости района

Проект Программы патриотического воспитания населения обсудили в Лунинце

Лунинецкий РК ОО «БРСМ» провёл диалоговую площадку по обсуждению проекта Программы патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022-2025 годы на базе районного Совета ветеранов.
В обсуждении приняли участие главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Лунинецкого райисполкома, лидеры районных организаций общественных объединений и политических партий . Во время встречи был изучен проект и обсуждены предложения по реализации Программы.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинце пройдут публичные слушания по вопросам реализации инвестиционных проектов и программ в сфере ЖКХ

В Лунинце пройдут публичные слушания по вопросам реализации инвестиционных проектов и программ в сфере ЖКХ

Photo of Лунинецкая молочка на продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021»

Лунинецкая молочка на продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021»

Photo of 15 ноября 2021 года истекает срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, арендной платы за земельные участки

15 ноября 2021 года истекает срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, арендной платы за земельные участки

Photo of В ГАИ Лунинца рассказали, где усилят надзор 12-14 ноября  

В ГАИ Лунинца рассказали, где усилят надзор 12-14 ноября  

Photo of В Дубовке 10 и 11 ноября будет отсутствовать электроэнергия

В Дубовке 10 и 11 ноября будет отсутствовать электроэнергия

Photo of В субботу, 6 ноября, по телеканалу “Беларусь 3” смотрим нашу землячку

В субботу, 6 ноября, по телеканалу “Беларусь 3” смотрим нашу землячку

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть