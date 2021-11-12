Проект Программы патриотического воспитания населения обсудили в Лунинце

Лунинецкий РК ОО «БРСМ» провёл диалоговую площадку по обсуждению проекта Программы патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022-2025 годы на базе районного Совета ветеранов.

В обсуждении приняли участие главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Лунинецкого райисполкома, лидеры районных организаций общественных объединений и политических партий . Во время встречи был изучен проект и обсуждены предложения по реализации Программы.