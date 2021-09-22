Год народного единстваПолитика

«Пропаганда»: юмор Лукашенко, День народного единства, криворукие радикалы, «игры» с Украиной

В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура «Пропаганда»:

– о воссоединении Беларуси в 1939-м;

– новом государственном празднике – 17 сентября, Дне народного единства, когда не в шашлыках дело;

– тонком славянском юморе Лукашенко и о том, чьи Белосток, Вильно и еще один город в одной стране;

– ощутимом укусе генерального прокурора Андрея Шведа в польский бочок: карта поляка, польские «образовательные центры»;

– кризисе в Афганистане, который спровоцировали США, и мигрантах на белорусской границе;

– государственных символах, криворуких радикалах и «играх» с Украиной.

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