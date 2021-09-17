«Пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений» – поздравление от Президента

Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня знаменательный день – мы впервые отмечаем новый государственный праздник, – отметил Президент. – Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации».

Александр Лукашенко также подчеркнул: «Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна — Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом».

«Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов», – пожелал Президент.