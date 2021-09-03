Республиканский автопробег-марафон «Символ единства» стартовал сегодня в Бресте. Цель мероприятия – объединение жителей страны, представителей местных органов власти, гражданского общества в рамках Года и Дня народного единства. С 3 по 15 сентября акция охватит все области страны, а начался масштабный автомарафон с Брестской области.

На протяжении двух дней участники автопробега «Символ единства» планируют проехать по Брестчине порядка 700 километров с передачей эстафеты от одного региона к другому.

Торжественный старт автопробегу был дан в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Утром в пятницу на стоянке у «Звезды» – скопление автомобилей, украшенных флагами. Прежде чем выстроится в колонну и начать движение, участники акции, среди которых – представители общественных организаций Брестчины, предприятий, профсоюзного и молодежного движения, отдали дань уважения подвигу защитников Брестской крепости – возложили цветы к Вечному огню.

– Мы стартуем в знаковом, священном для каждого белоруса месте – Брестской крепости-герое. Именно здесь в далеком 1941 году был сделан первый шаг к Великой Победе. Сегодня мы живем в мирной, спокойной, независимой стране. Это главное достижение белорусского народа, мужественного и трудолюбивого. Мы должны беречь всё, что сделано талантом и руками наших людей, ценить мир на земле и хлеб на столе. Наша сила – в единстве и сплоченности. Автопробег призван показать единство нашей страны и сплоченность регионов, – обратился к участникам акции председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич.

Символом единства выступает зерно урожая 2021 года. В каждом районном центре труженики передают мешочек с зерном нового урожая участникам автопробега. Затем из собранного зерна планируется испечь большой каравай. Первый такой мешочек с зерном вручил организаторам акции инженер по механизации ОАО «Молодая гвардия» Брестского района Владимир Кованько.

– Наша задача – за короткое время объехать всю Беларусь, 118 районов. Хотим показать, какая красивая у нас страна, какие хорошие здесь живут люди. Разговаривали с ребятами, чтобы они подсказали удобные маршруты с красивыми местами. По пути запланированы различные мероприятия с участием представителей местных органов власти, депутатов, общественности, ветеранов и молодежи. Участники автопробега возложат цветы возле памятных мест, поучаствуют в митингах, – рассказал председатель республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский.

Ключевыми точками маршрута стали различные значимые и памятные места регионов, где проходят передача эстафеты и торжественный митинг. К примеру, в Лунинце запланирована остановка возле Кургана Бессмертия.

От стен Брестской крепости автоколонна отправилась на полигон «Брестский», где завершались состязания «Снайперский рубеж» в рамках Армейских международных игр. Там участников акции поприветствовал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. «Каждый район внес свой весомый вклад в общее дело. Патриоты страны привезут самое мирное, что только может быть, – хлеб», – отметил руководитель Брестчины.

С отличным настроением присоединилась к единомышленникам-автомобилистам жительница Каменецкого района Садия Гаранина. Она участвует в автопробеге вместе с сыном. Такие инициативы, считает женщина, объединяют людей.

– Я не первый раз участвую в автопробеге, с удовольствием поддержала и акцию «Символ единства». Благодаря таким автопробегам у меня теперь друзья по всей стране! Родом из Дагестана, в Беларуси прожила больше 20 лет. Вчера произошло значимое для меня событие – я получила белорусское гражданство! Я очень люблю Беларусь! – поделилась Садия Гаранина.

В субботу Брестчина передает патриотическую эстафету Гродненской области. Как рассказали организаторы, финальной точкой маршрута станет Минск, где 17 сентября на «Минск-Арене» пройдет большое мероприятие, приуроченное к Дню народного единства, которое подытожит автопробег «Символ единства».

Алла ЖУК. Фото Александра ШУЛЬГАЧА, “Заря”.