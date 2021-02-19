Сенатор встретился с заводчанами

В начале встречи Григорий Васильевич выразил благодарность коллективу за то, что они смогли сохранить предприятие:

– По дороге сюда я вспомнил Столинский маслосыродельный завод, который в свое время был реорганизован. Поэтому вы – молодцы, что сберегли производство.



Выступление сенатора можно было условно поделить на несколько блоков. Их темами стали сельское хозяйство, строительство, демографическая безопасность, молодежь, религия. По причине того, что директор завода Сергей Карпец сам был делегатом VI Всебелорусского народного собрания и уже познакомил коллектив с итогами работы, то добавлять информацию о форуме гость посчитал лишним. В целом разговор прошел в непринужденной обстановке, а сам диалог получился содержательным и конструктивным.