В Беларуси запустили голосование по выбору даты Дня народного единства

В Беларуси хотят ввести новый праздник – День народного единства. Проголосовать за выбор даты государственного праздника белорусы могут на сайте Всебелорусского народного собрания.

На выбор предлагаются две даты:

17 сентября – в этот день в 1939 г. начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР.

14 ноября – в этот день в 1939 году на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.