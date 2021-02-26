Год народного единстваОбщество

В Беларуси запустили голосование по выбору даты Дня народного единства

В Беларуси хотят ввести новый праздник – День народного единства. Проголосовать за выбор даты государственного праздника белорусы могут на сайте Всебелорусского народного собрания.

На выбор предлагаются две даты:

17 сентября – в этот день в 1939 г. начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР.

14 ноября – в этот день в 1939 году на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.

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