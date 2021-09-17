В Березе прошли областные торжества ко Дню народного единства

Центром областных торжеств, приуроченных ко Дню народного единства, стала сегодня Береза.

После реконструкции в торжественной обстановке здесь открыли мемориал, возведенный на месте действовавшего с 1934 по 1939 годы концентрационного лагеря «Береза-Картузская», через который прошли около 10 тысяч заключенных.

При проведении реконструкции обновили мемориальную плиту, а перед памятником уложили плитку шестигранной формы – трилинку. Такую плитку изготавливали узники концлагеря.

Право открыть памятный знак предоставлено председателю Брестского облисполкома Юрию Шулейко и сыну узника концлагеря Береза-Картузская, ветерану Великой Отечественной войны Федору Трутько.

— Символично, что сегодня, в День народного единства, мы находимсяна березовской земле. Она многострадальная, как и вся наша Беларусь, — отметил губернатор. – Каждый период истории оставил здесь свой след. О событиях трехвековой давности напоминают руины картузианского монастыря. Здесь достойно чтится память воинов Первой мировой войны, которые нашли в этом месте свой последний приют. Незаживающая рана – Бронная гора, где фашисты уничтожили более 55 тысяч человек. Еще одна трагическая страница истории Березы – это концлагерь Береза Картузская. Польские власти создали здесь фабрику смерти, всё было устроено так, чтобы подавить волю заключенных, заставить их отказаться от своих взглядов. Узников постоянно избивали и унижали… Кто знает сколько бы еще судебь искалечил бы лагерь, но 17 сентября 1939 года положило конец издевательствам и истязаниям. Части Красной армии освободили территории Западной Белоруссии и воссоединили народ, много лет находившийся под гнетом. Сегодня мы возвращаемся к тем событиям, чтобы еще раз напомнить живущим и будущим поколениям о необходимости ценить мир на своей земле. Только память о прошлом позволит не допустить повторения горьких уроков истории. Эта память нас объединяет и придает уверенности в том, что мы сохраним нашу страну свободной и независимой.

Отдавая память погибшим узникам концлагеря Береза Картузская, к подножию мемориала возложены венок и цветы от руководства области и районов, представителей депутатского корпуса страны, духовенства, жителей Березовского района.

Юрий Шулейко посетил открывшуюся временную музейную экспозицию «Концлагерь Береза Картузская», размещенную в здании Красных казарм.

С этого места человеческих трагедий и несломленного духа молодежь Березы взяла частичку земли, чтобы передать ее в Крипту столичного Храма-Памятника в честь Всех Святых.

Также в здании Красных казарм начала действовать временная музейная экспозиция «Концлагерь «Береза-Картузская».

Весь день в райцентре работали торговые и выставочные площадки, «Город мастеров», аттракционы для детей. На стадионе прошли спортивно-массовые мероприятия.

Вечером на эстраду центральной площади вышли артисты, среди зрителей праздничного концерта, посвященного Дню народного единства, были делегации всех районов Брестчины.

Завершил программу праздничных мероприятий красочный фейерверк.

Ирина ОРЛОВА

Фото Валерия КОРОЛЯ, “Заря“.