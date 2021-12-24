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В ближайшее время проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение

В ближайшие дни проект новой Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на очередном совещании по вопросам изменения Конституции

Глава государства отметил, что это итоговое совещание рабочей группы перед опубликованием проекта Конституции. «День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», — сказал белорусский лидер.

Перед тем как представить проект широкой общественности, его сегодня еще раз обсудят на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии. «Сегодня нам надо еще раз обратиться к этому проекту, почитать его вместе, особенно основные положения, чтобы не было каких-то недостатков», — отметил Президент. Он подчеркнул, что опубликованный проект не будет финальным. «Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту», — пояснил белорусский лидер.

«Я не исключаю, что (скорее всего, так и будет) после периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз (для того чтобы посмотреть, какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения) соберемся в рамках рабочей группы. А итоговое заседание уже потом проведем Конституционной комиссии, — разъяснил порядок предстоящей работы Президент. — И уже с готовым проектом, после того как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции на референдум».

Что касается сроков, то Александр Лукашенко обозначил их следующим образом: в конце января — начале февраля нужно еще раз вернуться к формированию итогового проекта Конституции после обсуждения народом, а примерно во второй половине февраля — вынести его на референдум. «Это удобно: и людей не отвлекаем, зима, работы меньше и в малых городах, на селе — тем более, да и в больших городах», — высказал свою точку зрения по поводу проведения референдума в феврале глава государства.

belta.by

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