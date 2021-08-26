«Времена не выбирают. В них – живут!..» 

Ограничим строкой известную строфу, но задумаемся над продолжением. Как жить? Очевидно, порядочно и достойно. Чтобы потомки хотели гордиться своими предками, следовать их заветам. Чтобы, в свою очередь, личным образом жизни оставить такую же добрую память и о себе.

Наш народ, на 18 лет разделенный кордоном, уже больше восьми десятилетий живет единой семьей…

80 лет – много ли это? Да, ведь за это время выросло уже пятое поколение жителей Беларуси. И очень многие его представители не всегда внятно могли ответить на вопрос, в честь чего названа улица 17-е сентября. Сейчас запомнят – в этом году в календаре появился новый праздник – День народного единства.

80 лет – разве это много? Ведь нашими современниками еще являются люди, детство которых пришлось на время национального и религиозного угнетения, на унизительное прозябание «тутэйшых» в так называемых «крэсах всходних» Польши. Повнимательнее слушать бы старожилов, анализировать и делать выводы на основе собственных умозаключений, а не «зомбирования» «телеграмм» и других приложений, многих ошибок удалось бы избежать.

На протяжении десятилетий в нашей газете (пусть и выходившей под разными названиями) публиковались воспоминания лунинчан о жизни «при Польше», которые помогают разоблачать «мифы» нашего времени. Их по-иезуитски создают «изобретатели» «карты поляка» и подобных искушений для «утерянного поколения», взросление которого пришлось на постперестроечное время.

Вспомним носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

Публикации ко Дню народного единства будут появляться на сайте ежедневно.