Вынужденные эмигранты

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

«При Польше» выехала в Аргентину семья Шафран с Черебасовских хуторов. Но красивая жизнь за океаном предстает только из латиноамериканских сериалов. Пережив сложное 25-летие, в марте 1959 года семья вернулась на Полесье. Нина Арсеньевна Пипченко, много лет работавшая учительницей СШ №3 г. Лунинца, рассказывала, что, едва сойдя с поезда, ее отец стал на колени и целовал землю, которую когда-то вынужден был покинуть. Она же утверждала:

Жажда больших денег к добру не приводит, человек теряет свой облик. Особенно жаль мне тех, кто ищет свое счастье за рубежом. При желании люди с чувством собственного достоинства найдут применение рукам и уму в своей стране. Тех же, кто согласен ощущать себя человеком второго сорта, – не осуждаю, но не понимаю…

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.