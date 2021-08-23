“Храмы — не политические трибуны!” Фёдор Повный о событиях 2020, предателях и амнистии протестующих

Проповедь или пропаганда? Имеет ли право священник обсуждать острые вопросы общества и резонансные события в храме? Кто накажет предателей страны и что нужно сделать, чтобы жизнь не стала яблоком раздора? Гость программы «Марков. Ничего личного» настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Фёдор Повный – о событиях и уроках августа 2020-го, «добре» и «зле», предателях страны, месте политики в храмах и амнистии участников протестов. Ничего личного – только правда, которая всегда интереснее домыслов.