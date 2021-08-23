Год народного единства

“Храмы — не политические трибуны!” Фёдор Повный о событиях 2020, предателях и амнистии протестующих

Проповедь или пропаганда? Имеет ли право священник обсуждать острые вопросы общества и резонансные события в храме? Кто накажет предателей страны и что нужно сделать, чтобы жизнь не стала яблоком раздора? Гость программы «Марков. Ничего личного» настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Фёдор Повный – о событиях и уроках августа 2020-го, «добре» и «зле», предателях страны, месте политики в храмах и амнистии участников протестов. Ничего личного – только правда, которая всегда интереснее домыслов.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Золотые слова

Золотые слова

Photo of Одна из причин усугубляющегося литовского кризиса — в ксенофобской пропаганде и приверженности нацистским идеям. И эти явления начали процветать у соседей не вчера…

Одна из причин усугубляющегося литовского кризиса — в ксенофобской пропаганде и приверженности нацистским идеям. И эти явления начали процветать у соседей не вчера…

Photo of “Дарога да Святыняў” сёлета пройдзе праз Лунінецкі раён у трэці раз

“Дарога да Святыняў” сёлета пройдзе праз Лунінецкі раён у трэці раз

Photo of Журналист и общественный деятель Владимир Мамонтов: послевкусие “Большого разговора”

Журналист и общественный деятель Владимир Мамонтов: послевкусие “Большого разговора”

Photo of Анатолий Насеня о санкциях: ничего нового и удивительного

Анатолий Насеня о санкциях: ничего нового и удивительного

Photo of “Свайго Прэзідэнта не аддадзім!”

“Свайго Прэзідэнта не аддадзім!”

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть