Зачем “копья ломать”?

Не скрою: я – человек близкий к учительской среде. Более 40 лет отдала педагогике моя мама, гордое звание учителя носит муж. Гордое… Мне и впрямь хотелось бы так думать и безусловно в это верить. Вот только получается не всегда.

Высказаться по этому поводу публично захотелось после разговора на Республиканском педсовете, участие в котором принимал Глава государства. Александр Лукашенко особое внимание уделил теме статуса педагога. “Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования”, – сказал Александр Лукашенко. Президенту уверенно вторил Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, который заявил, что мы должны прекратить публично критиковать учителя, чтобы не подрывать его авторитет в глазах школьника. Вроде, все предельно четко и ясно.

К сожалению, кое-кто даже эти понятные каждому нормальному человеку слова попытался истолковать по-своему. И вот уже во всемирной паутине разразился шквал измышлений самого разного калибра “толкователей”. Дескать, это не что иное, как попытка минимизировать участие родителей и учеников в управлении образовательным процессом, и само государство сознательно сокращает возможность услышать их голос, а без этого движение вперед невозможно…

В сущности, никто ведь не против эволюции системы образования, и критика, если она конструктивна, всегда будет услышана. Этому есть сколь угодно подтверждений. Но все мы прекрасно понимаем, что стало отправной точкой для подобных выводов. События августа прошлого года на многое заставили смотреть по-другому.

И все же давайте будем честны, прежде всего, перед собой: неужто и впрямь из ниоткуда взялись “подранки”, готовые из толпы бросить в стража порядка камень, а то и коктейль Молотова, не стесняющиеся активно “хейтить” в сети учителя, который, по практически ничем не подтвержденному умозаключению новоявленного “выразителя мнения общества”, не имеет права выходить к ученикам да и вообще работать в школе потому лишь, что поддерживает политику государства, а значит, закон и порядок?

Хорошо помню давний случай с одной из знакомых, которая в далекие теперь уже 90-ые (тоже, кстати, непростые времена) не смогла работать в школе, потому что один из учеников срывал уроки, откровенно на глазах у сверстников оскорблял молодую учительницу и управу на него найти не могли! Конечно, обратились, в том числе, и к родителям – небезызвестным на тот момент в нашем городе людям, уверенно строящим свой бизнес. Мама выразилась предельно ясно: “А зачем такая школа и такие учителя, которые с семиклассником справиться не могут?”. В том, что и она вместе с отцом вряд ли способна повлиять на сына, тогда им и в голову не приходило.

Наслышана, что не совсем гладко сложилась жизнь у этого единственного отпрыска благородного семейства. И кто виноват? Школа? Общественность? Допускаю, что, возможно, это исключение из правил. Но такое ли редкое уже в наше время, когда в разгул интернета подростков воспитывают отнюдь не школа и зачастую даже не родители, а чаты в телеграм-каналах, соцсети с сомнительного направления группами и сообществами. Поколение, выросшее в условиях благоденствия, не знавшее тягот, которые выпали на долю наших предков, оказалось неспособным по достоинству оценить то, что пришло само собой, досталось легко – достаток в семьях, мир в стране, уверенность в том, что завтрашний день обязательно наступит и он нисколько не будет хуже, чем предыдущий…

“Патриота может воспитать только патриот”, – эти слова, сказанные Президентом на Республиканском педсовете имеют глубинный смысл и накладывают особую ответственность на учителя, с которого и спрос будет особым. Он, этот особый спрос, в первую очередь коснется тех, кто займет в школах должности руководителей военно-патриотического воспитания. Да, мы сегодня пытаемся наверстать упущенное, ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании нашей детворы, втолковать в бесшабашные головы некоторых прописные истины, что Родина – одна, она не продается и именно за ее независимость в военное лихолетье наши земляки платили неимоверно высокой ценой – собственными жизнями. Высокопарно? Банально? Нет, правильно! И эту правильность нам всем вместе надо объяснить нашим детям. Через экскурсии в Брестскую крепость, Хатынь и Тростенец, через уроки на высоком эмоциональном подъеме, способные дойти до каждого маленького сердечка.

И ведь далеко не каждый из нынешних взрослых способен преподать ребенку такой урок. Удивилась, когда узнала, кто претендует на должности нынешних руководителей по военно-патриотическому воспитанию в одной из школ. Пространный послужной список некоторых из них (от сверхсрочника до едва ли не ответственного за вывоз мусора), мягко говоря, вызывает вполне объяснимые сомнения. Уверена, у тех, кто облечен полномочиями, хватит мудрости очень выверенно подходить к подбору кадров на эту без преувеличения очень важную работу. А иначе зачем “копья ломать”?

Татьяна ВОЙТЕХОВСКАЯ,

главный редактор газеты “Лунінецкія навіны”.