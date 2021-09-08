Год народного единства

Защитим народное единство

Накануне Дня народного единства, который будем отмечать 17 сентября, вспоминаем носителей нравственного начала, на которых была (и есть!) богата Лунинетчина. Они выдержали испытания «смутного» времени в истории нашего края и могут являться примером человеческого достоинства, национального самосознания, верности вере и Родине.

 

Честные историки сходятся во мнении, что «у каждого народа есть национальная модель истории, историческая правда, которую отстаивает эта страна, стараясь показать себя в выгодном свете». А мы долгое время соглашались с выворачиванием нашей истории наизнанку, только сейчас пытаясь дать опор многочисленным манипуляторам. Пусть девизом к действию станут слова известного певца: «Каждый нормальный человек сегодня должен стать «брестской крепостью», чтобы противостоять мировому злу, которое пытается нас уничтожить». Давайте не позволим нас «переформатировать» и тем самым уничтожить, насадив свои устои.

Однажды спросила у бабушки, когда лучше жилось: «при Польше» или при Советах?

–Конечно, «при Польше»… – ответила бабушка и, увидев мои, «правоверной» комсомолки, округлившиеся глаза, с улыбкой добавила:

–Я ведь тогда молодая была!

И дальше уже серьезно говорила о том, как счастлива видеть своих детей и внуков, не знающих того национального и религиозного угнетения, которое довелось испытать их родителям.

Может быть, некоторые мои современники, утверждающие, что «при Польше» жилось хорошо», принимают ностальгические мотивы предков за реальность? Жаль, что им не повезло на многочисленных здравомыслящих «комментаторов», которые, в том числе и благодаря профессии, формировали мое восприятие 18-летнего периода жизни народа, разделенного кордоном.

И все-таки это была наша общая история! Всегда отмечая 17 сентября на страницах газеты, сейчас можем прочесть многое о семьях, живших по оба берега Случи, о драмах и трагедиях, о мечтах и разочарованиях наших земляков. И пусть этот праздник напоминает о том, что такое – было. Чтобы никогда больше подобное не повторилось. Чтобы наш народ защитил свое единство.

Татьяна КОНОПАЦКАЯ.

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