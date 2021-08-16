Прошел год. По правде говоря, не хочется погружаться сознанием в те события, вспоминать мысли и ощущения… Было четко понятно одно – нас делят и хотят завладеть страной. При этом, у обычных граждан не было никаких инструкций к действию в такой ситуации.

Каждый делал то, что мог, и то, что считал нужным и эффективным. Это было время возрождения настоящего народного патриотизма. Все помнят радость от встречи в сети родной КЗ-аватарки, искреннюю улыбку от флажка или ленточки на авто. Все стали объединяться, где могли и как могли.

Что уж говорить, когда получилось собраться в автопробеги. Там, где все были в одной идее, где можно было проехать в колонне единомышленников и гордо пройти с белорусским государственным флагом. Пожать руку и обняться!

Объединившись, у нас получилось оказать сопротивление явной интервенции. Вдохновить ребят силовиков и обычных граждан. Показать всему молчаливому большинству важность – не молчать, ибо разорвут на части и затопчут. Но, и пришло понимание, что это только начало, останавливаться никак нельзя. Впереди много общественной работы. Не расслабляемся, держим строй!

Год назад – 16 августа 2020-го – в Минске на площади Независимости прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, на который съехались со всех уголков страны десятки тысяч человек. Перед собравшимися выступил президент. И сегодня многие вспоминают то его выступление как самое эмоционально сильное за все 26 лет. Человека можно понять – он защищал страну и свой народ.

«Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой?! Вы хотите перемен? Каких, что будем менять?! Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем! Вы хотите «вертолетных денег»? Но вы же знаете, стоящие здесь, на этой площади, что не бывает воздушных «вертолетных денег», что деньги надо зарабатывать каждый день. И не на площади, а в полях, на заводах и фабриках».

Золотые слова.