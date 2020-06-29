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2 июля нотариусы Лунинетчины бесплатно проконсультируют граждан
2 июля нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь.
В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Нотариальная контора в Лунинце находится по адресу: ул. Красная, 74. Контактные телефоны: 8(01647) 6-10-82, 3-49-69, 6-52-23. Время работы можно также уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.