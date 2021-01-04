Президент присудил премии “За духовное возрождение” и спецпремии деятелям культуры и искусства

За выдающиеся достижения в сфере музыкального искусства, музейного и библиотечного дела, журналистики, телевидения, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

За создание авторских телепередач о людях, событиях и достижениях суверенной Беларуси отмечен председатель правления ЗАО “Второй национальный телеканал” Марат Марков.