Общество

Президент присудил премии “За духовное возрождение” и спецпремии деятелям культуры и искусства

Высокую награду получил и наш земляк Марат Марков

За выдающиеся достижения в сфере музыкального искусства, музейного и библиотечного дела, журналистики, телевидения, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

За создание авторских телепередач о людях, событиях и достижениях суверенной Беларуси отмечен председатель правления ЗАО “Второй национальный телеканал” Марат Марков.

 

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