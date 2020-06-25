Общество

Адвокаты 26 июня бесплатно проконсультируют малоимущих граждан

L N Send an email 6 часов тому назад
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Акция по бесплатному консультированию малоимущих граждан пройдет 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства юстиции.

Все юридические консультации, адвокатские бюро и адвокаты Беларуси будут бесплатно принимать малоимущих граждан. Единственное условие — принести с собой документ, который подтверждает трудное материальное положение (справка с места работы о доходах за последние три месяца, свидетельство об инвалидности, справка о составе семьи и др.).

Подобные мероприятия по решению совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов проводятся в стране регулярно. В частности, бесплатную консультацию малоимущие граждане смогут получить также 1 октября и 4 декабря.

БЕЛТА

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L N

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