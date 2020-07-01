Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.

В распоряжении БЕЛТА имеется текст документа. Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по ряду направлений.

В сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики

— разработать и утвердить программу, направленную на существенное увеличение электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, включая расширение льготных условий для потребителей, отапливающих электроисточниками жилые помещения и садовые домики (дачи);

— обеспечить создание наиболее благоприятных условий с учетом мирового опыта в целях повсеместного развития электротранспорта в стране;

— совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению технического осмотра;

— обеспечить своевременный капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий, а также комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделить местам производства работ, расположенным вблизи жилых домов;

— максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;

— проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;

— обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистку и отведение сточных вод.

В сфере торговли

— усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке;

— принимать незамедлительные меры реагирования при установлении фактов необоснованного повышения цен на реализуемые товары.

В сферах занятости и социального обеспечения

— обеспечить решение вопросов занятости населения;

— принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;

— осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;

— обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

В сфере здравоохранения

— продолжить дальнейшую реализацию системных мероприятий, направленных на оказание населению доступной и качественной медицинской помощи;

— обеспечить наличие необходимых лекарственных средств и контроль за необоснованным ростом цен на них.

В сфере образования

— проработать вопрос по изменению формата вступительных испытаний при поступлении в учреждения высшего образования по отдельным специальностям, в том числе поступлению по конкурсу аттестатов об общем среднем образовании без сдачи вступительных испытаний для выпускников, получивших целевые направления;

— обеспечить проработку вопроса по установлению преимущественного права на зачисление за счет средств бюджета в высшие, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования на сельскохозяйственные специальности для лиц, поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);

— проработать вопрос организации при необходимости в учреждениях общего среднего образования в рамках предмета «Трудовое обучение» профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям («тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «оператор машинного доения» и иные).

В денежно-кредитной сфере (совместно с Национальным банком)

— обеспечить повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий граждан в целях строительства и приобретения жилья;

— обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.

В распоряжении также даны конкретные поручения по регионам. Обеспечивать их выполнение поручено Совету Министров совместно с облисполкомами.

В Брестской области

— провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;

— построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.