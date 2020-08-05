Беларусь всегда отличалась чистотой и красотой – сотрудница Микашевичского ЖКХ

Елена Строева, оператор диспетчерской службы Микашевичского ЖКХ:

– Каждый земляк в Послании Президента к белорусскому народу нашел для себя ответы на вопросы в любой сфере. Например, я отметила тему развития и благоустройства регионов. Отлично, что в период пандемии в нашей республики одинаковое внимание уделяют как развитию крупных областных центров, так и небольших населенных пунктов. Немаловажно и то, что Александр Лукашенко подчеркнул важность и значимость городов, особенно жилых массивов, которые должны тонуть в цветах. Беларусь на фоне других стран-соседей всегда отличалась чистотой и красотой, а теперь благоустроенные улицы и дворы наших городов и деревень должны стать для нас стилем жизни. И это можно наблюдать уже на примере Микашевич, которые в последнее время меняются буквально на глазах. Реконструированная площадь Дворца культуры РУПП «Гранит» стала еще одной достопримечательностью не только нашего города, но и региона. Красивый жилой квартал разместился на месте пустыря на улице Ф. Скорины. А по-соседству — большой современный торговый центр вместо здания, которое пустовало много лет. Стоит ли говорить про тысячм квадратных метров плитки, что превратилась в современные тротуары? Нет никаких сомнений — наши люди чцвствуют себя настоящими хозяевами своей земли.