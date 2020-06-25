На «Граните» стартовал творческий конкурс

Администрация и профком РУПП «Гранит» объявили конкурс по созданию новых объектов благоустройства, приуроченный к 45-летию предприятия.

У работников есть примерно месяц, чтобы создать и представить жюри авторские цветочницы, скамейки, контейнеры для мусора, велопарковки и другие оригинальные элементы ландшафтного дизайна. К слову, все конкурсные работы будут оцениваться не только с точки зрения внешнего вида, креативности идеи, функциональности и т.д. Немаловажную роль будет играть и возможность использования их на территории предприятия, санатория «Свiтанок», на площади ДК.