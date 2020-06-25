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На «Граните» стартовал творческий конкурс

Наталья Лялюк Send an email 33 минуты тому назад
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На снимке: еще один элемент благоустройства от работников участка УРГО. Фото РУПП "Гранит".

Администрация и профком РУПП «Гранит» объявили конкурс по созданию новых объектов благоустройства, приуроченный к 45-летию предприятия.

У работников есть примерно месяц, чтобы создать и представить жюри авторские цветочницы, скамейки, контейнеры для мусора, велопарковки и другие оригинальные  элементы ландшафтного дизайна. К слову, все конкурсные работы будут оцениваться не только с точки зрения внешнего вида, креативности идеи, функциональности и т.д. Немаловажную роль будет играть и возможность использования их на территории предприятия, санатория «Свiтанок», на площади ДК.

 

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Наталья Лялюк

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