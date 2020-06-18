«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работает в ФПБ

Как рассказал председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, «горячие телефонные линии» по вопросам незаконного увольнения работников — часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

Позвонить на такую линию можно в рабочие дни по телефону 8(017) 373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Обратиться может каждый, кто считает, что его уволили или угрожают уволить без законных оснований.

Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов даст квалифицированную консультацию по номеру 8(0162) 21-56-43. Позвонить можно и районное объединение профсоюзов (3-26-63) или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ.