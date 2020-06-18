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«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работает в ФПБ

L N Send an email 5 часов тому назад
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Как рассказал председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, «горячие телефонные линии» по вопросам незаконного увольнения работников — часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года. 

Позвонить на такую линию можно в рабочие дни по телефону 8(017) 373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Обратиться может каждый, кто считает, что его уволили или угрожают уволить без законных оснований.

Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов даст квалифицированную консультацию по номеру 8(0162) 21-56-43. Позвонить можно и районное объединение профсоюзов (3-26-63) или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ.

 

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L N

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