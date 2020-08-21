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Конюк: участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно

L N Send an email 4 часа тому назад
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Участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно, заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Уважаемые сограждане, продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы», — сказал Александр Конюк.

Генпрокурор подчеркнул, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность. «Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности», — добавил он.

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