Лис: мы с оптимизмом смотрим в будущее

Ключевым пунктом Всебелорусского народного собрания станет обсуждение Программы социально-экономического развития страны на 2021– 2025 годы. О перспективных направлениях региональной политики газете “7 дней” рассказали руководители областей и города Минска.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

– В новую пятилетку Брестская область вступает более чем с 260 инвестиционными договорами на общую сумму Br2 млрд. В числе наиболее крупных проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы, – завод слитков монокристаллического кремния («Силикон Материалз Инк.», США), комплекс по выпуску пластмассовых изделий (СООО «ПП Полесье»), корпус по выращиванию грибов (ООО «ЭлегмаИнвест»), а также туристический комплекс (СООО «ЭкоБел «Колбовичи»).

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, в том числе благодаря появлению новых мощностей и фактически целых новых заводов традиционных лидеров экономики нашей области. Диваны и другую мягкую мебель предложат покупателю новая фабрика ООО «Полиполь Мебель Бел». Модернизируются производства компаний «Пинскдрев» и молочного комбината в Барановичах. Белорусский бизнес продолжает вкладывать средства в выпуск продуктов питания. Вскоре заработает комплекс по выращиванию грибниц (ООО «БТВ–Агро»), откроется молочная ферма на 1,5 тыс. коров (ОАО «Савушкина пуща»).

Сегодня о брестском молоке, в первую очередь благодаря бренду «Савушкин продукт», знают во многих странах. Надеюсь, в ближайшие пять лет регион сможет остаться лидером по удоям (5,923 тыс. л на корову по итогам 11 месяцев 2020 года), сортов «экстра» и «высший» (96,3%) и товарности молока (92,1%). СП «Санта-Бремор» планирует масштабную экспансию на зарубежные рынки. Благодаря таким производителям мы занимаем 1-е место в республике по экспорту продуктов питания (приблизительно 25% всех зарубежных поставок белорусского продовольствия за январь-октябрь 2020 года).

Наши предприятия заботятся о диверсификации рынков сбыта. Пока чуть более 70% экспорта идет в ЕАЭС (в том числе 65,6% – в Россию), около 17% – в страны ЕС. Мы работаем над тем, чтобы активировать продажи нашим западным соседям, которые покупают у нас уголь, мебель, шины, детали из пластмасс и профили ПВХ, соевое и рапсовое масло, столовое белье и х/б ткани, игрушки, щепу, пило- и лесоматериалы, гранулы и т.д. (часть из этого списка идет в Китай), а также молочные продукты и изделия из камня. Мы торгуем более чем с 100 странами мира, в адрес 11 из которых (Исландия, Оман, Андорра, Багамские острова, Бенин, Гана, Джибути, Конго, Кувейт, Нигер, Сомали) в этом году впервые пошли наши поставки – строительные конструкции, профили ПВХ, пленка, игрушки, сахар.

Сегодня на Брестчине работает более 800 предприятий с иностранными инвестициями из 33 стран мира с накопленным капиталом $600 млн. Наиболее активны из них представители России и Германии. Рассчитываем, что интерес иностранного и отечественного капитала к Брестской области вырастет еще больше. Потенциал региона достаточно высок. Главное, мы располагаем высококвалифицированной рабочей силой, необходимой для запуска прогрессивных западных технологий и менеджмента.

Область активно работает над повышением эффективности убыточных организаций. Рассчитываем, что в ближайшие годы сократим их количество более чем в два раза. Только за эту пятилетку их число уменьшилось на 43% (или на 108 предприятий).

Для человека главное – свой уютный дом, семья и работа. Учитывая целый ряд преференциальных режимов, полезных компаниям, в том числе в части налогового планирования и оптимизации, мы уверены в том, что в следующие пять лет будем только прирастать новыми предприятиями, рабочими местами и, конечно же, жильем. Только в январе-сентябре 2020 года на новые производства и заводы пришли более 4,4 тыс. человек. За 11 месяцев нынешнего года при содействии службы занятости трудоустроены 16,6 тыс. человек, из них 6,8 тыс. – безработных. Почти 180 безработным выданы субсидии для организации своего дела. Уверен, что в ближайшие пять лет в наших городах и селах будет построено много красивых современных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Пока фактический ввод жилья за январь-ноябрь 2020 года за счет всех источников финансирования мы недовыполнили, но с заданием ввода жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с господдержкой, справились (118,1% годового задания).

Источник: vsebel.by