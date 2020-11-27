Общество

Лукашенко: новая Конституция должна быть выгодной для страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность работы над новой Конституцией с тем, чтобы не позволить следующему руководителю развалить страну. Об этом глава государства заявил на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о том, как налажена работа по противодействию коронавирусной инфекции, Президент упомянул формирование специальных штабов в регионах и важную роль местных органов власти. “Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по Президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, – напомнил Александр Лукашенко. – Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас”.

Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия Президента. “Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, – сказал он. – Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда”.

“У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы – пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась”, – пояснил белорусский лидер.

В этой связи Президент прокомментировал предложения проводить выборы в парламент по партийным спискам, а соответственно – создавать партии. Александр Лукашенко убежден, что реализация этих инициатив грозит расколом в обществе, возникновением групп с различными интересами. “Все это хорошо, когда ты это у других видишь – партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует – так и будет. Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами Президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут”.

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