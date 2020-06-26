Общество

Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные

L N Send an email 51 минута тому назад
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия», сообщает БЕЛТА.

«Конституция — Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте им виднее». «Что касается перераспределения полномочий наверху — Президент, парламент, правительство, — это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои «альтернативщики», через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — сказал Президент.

В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. «Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть — пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», — обратил внимание глава государства.

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L N

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