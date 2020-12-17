Минфин предлагает ввести вместо госпошлины транспортный налог
С 1 января 2021 года дорожный сбор может быть отменен. На смену ему Министерство финансов предлагает ввести транспортный налог
Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам рассказал о предложении отменить дорожный сбор, а вместо него ввести дорожный налог. При этом сумма к выплате будет меньше, чем сумма сбора, который автомобилисты обязаны уплачивать сегодня при прохождении техосмотра. Кроме того, исчезнет привязка к прохождению технического осмотра.
Для физических лиц сумма может уменьшиться на 25 процентов, для организаций — на 15.
Таким образом, средняя сумма уплаты ежегодного налога для самых популярных в Беларуси авто составит от 60 до 80 белорусских рублей. Кийко отметил, что эта сумма эквивалентна заправке одного полного бака топлива. В будущем году налог нужно уплатить до 15 декабря. Налоговые органы направят извещения о необходимости уплаты налога всем владельцам транспортных средств, которые участвуют в дорожном движении, не позднее 1 ноября.
Отвечая на вопрос депутатов, Кийко подчеркнул, что автомобилисты, которые уже уплатили транспортный сбор, в 2021‑м будут освобождены от его уплаты.
Как пояснил первый замминистра, временно налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года. Это необходимо в том числе для приведения базы учета транспортных средств в актуальное состояние: «До этой даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, по объективным причинам выбывших из дорожного движения».
Кийко акцентировал, что органы местного управления и самоуправления при этом варианте могут получить право полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.
«С учетом постоянных расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Таким образом, будет решен вопрос привлечения к финансированию данных расходов тех владельцев транспортных средств, которые в настоящее время уклоняются от уплаты государственной пошлины и, соответственно, от прохождения технического осмотра», — обратил внимание Дмитрий Кийко.