Минфин предлагает ввести вместо госпошлины транспортный налог

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам рассказал о предложении отменить дорожный сбор, а вместо него ввести дорожный налог. При этом сумма к выплате будет меньше, чем сумма сбора, который автомобилисты обязаны уплачивать сегодня при прохождении техосмотра. Кроме того, исчезнет привязка к прохождению технического осмотра.

Для физических лиц сумма может уменьшиться на 25 процентов, для организаций — на 15.

Таким образом, средняя сумма уплаты ежегодного налога для самых популярных в Беларуси авто составит от 60 до 80 белорусских рублей. Кийко отметил, что эта сумма эквивалентна заправке одного полного бака топлива. В будущем году налог нужно уплатить до 15 декабря. Налоговые органы направят извещения о необходимости уплаты налога всем владельцам транспортных средств, которые участвуют в дорожном движении, не позднее 1 ноября.

Отвечая на вопрос депутатов, Кийко подчеркнул, что автомобилисты, которые уже уплатили транспортный сбор, в 2021‑м будут освобождены от его уплаты.

Как пояснил первый замминистра, временно налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года. Это необходимо в том числе для приведения базы учета транспортных средств в актуальное состояние: «До этой даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, по объективным причинам выбывших из дорожного движения».

Кийко акцентировал, что органы местного управления и самоуправления при этом варианте могут получить право полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

«С учетом постоянных расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Таким образом, будет решен вопрос привлечения к финансированию данных расходов тех владельцев транспортных средств, которые в настоящее время уклоняются от уплаты государственной пошлины и, соответственно, от прохождения технического осмотра», — обратил внимание Дмитрий Кийко.

“СБ”.