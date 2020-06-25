На РУПП «Гранит» возобновляются экскурсии по предприятию

Музей, смотровая площадка гранитного карьера «Микашевичи» и другие достопримечательности уникального производства будут доступны для посетителей уже с 1 июля. Правда, в целях профилактики коронавирусной инфекции планируется формирование небольших групп, от 5 до 10 человек, которым рекомендуются использовать при визите на предприятие медицинские маски или респираторы. График проведения экскурсий прежний:

Вт.-пт.: с 9.00 до 16.00.

Обед с 12.00 до 13.00.

Сб.: с 12.00 до 19.00.

Кроме новых впечатлений, посетители смогут увезти на память с собой сувенир – в музейной лавке представлено 49 наименований различной продукции, включая ручки, брелоки, магниты, бутылки для воды, кепки и часы. Организовать экскурсию можно с помощью специалиста по музейным фондам Нины Киндрук ( +375 (1647) 43-647) или электронной почты museum@granit.by .