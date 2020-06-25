МикашевичиНовости районаОбщество

На РУПП «Гранит» возобновляются экскурсии по предприятию

Наталья Лялюк Send an email 1 час тому назад
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Фото из архива РУПП "Гранит"

Музей, смотровая площадка гранитного карьера «Микашевичи» и другие достопримечательности уникального производства будут доступны для посетителей уже с  1 июля. Правда, в целях профилактики коронавирусной инфекции планируется формирование небольших групп,  от 5 до 10 человек, которым рекомендуются использовать при визите на предприятие медицинские маски или респираторы. График проведения экскурсий прежний:

Вт.-пт.: с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Сб.: с 12.00 до 19.00.

Фото из архива РУПП «Гранит»
Фото из архива РУПП «Гранит»
Фото из архива РУПП «Гранит»
Фото из ахрива РУПП «Гранит»
Фото из архива РУПП «Гранит»

Кроме новых впечатлений,  посетители смогут увезти на память с собой сувенир  – в музейной лавке представлено 49 наименований различной продукции, включая ручки, брелоки, магниты, бутылки для воды, кепки и часы.  Организовать экскурсию можно с помощью специалиста по музейным фондам Нины Киндрук ( +375 (1647) 43-647)  или электронной почты museum@granit.by .

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Наталья Лялюк

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