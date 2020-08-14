Не все еще потеряно!

Дорогие мои земляки!

Наверно, сегодня это будет, прежде всего, крик переполненного болью материнского сердца, а уже после – журналиста, чьим делом жизни стала газетная строка.

Невозможно без ужаса и сострадания смотреть на все, что происходит в нашей Беларуси. Невозможно без сожаления видеть, во что превращаются наши еще вчера с заботой и любовью ухоженные города. Страшно видеть кровь. Мир словно встал с ног на голову, и в этом перевернутом мире уже сложно определить, что есть истина. Понять и принять важно одно: во что бы то ни стало надо остановить насилие.

Я выражаю искреннюю поддержку всем без исключения потерпевшим в конфликтах, их семьям и близким, потому что по обе стороны противостояния – наши люди, белорусы, а зачастую – наши дети, которые, как те неоперившиеся аистята, пытаются встать на крыло, не всегда принимая поддержку умудренного жизнью поколения.

Сегодня нам нельзя допустить, чтоб в их сердцах дали ростки зерна ненависти и злобы. Именно поэтому важно помнить, что насилие порождает только насилие. Нельзя употреблять силу в отношении тех, кто мирно высказывает свои мысли, преступно проявлять агрессию, независимо от того, по какую сторону условных баррикад вы находитесь.

Обращаясь ко всем участникам протестных акций, я призываю уважать закон, я искренне прошу вас проявить выдержку, не унижать достоинство тех, чьи взгляды, возможно, расходятся с вашими.

Да, мы далеки от столицы и больших городов, где разворачиваются основные протестные действия и могли бы, взирая на происходящее, делать вид, что «наша хата с краю». Но вряд ли это получится. Даже в таких маленьких городках, как наш, есть те, кто думает по-другому.

Вчера после окончания рабочего дня на одной из центральных улиц Лунинца появилась цепь солидарности. Около трех сотен горожан самых разных возрастов держали в руках цветы и бело-красные воздушные шары. Достойно вели себя участники акции, спокойно реагировали на происходящее правоохранители.

Мне очень хочется верить, что так будет и впредь, потому что каждый гражданин нашей страны в соответствии с Законом имеет право открыто выражать свою позицию – мирно, без призывов к насилию. А еще – верить, что всегда есть путь цивилизованно решить все возникающие разногласия. Без крови, без слез матерей, без людского отчаяния и безысходности. Даже если пройдена символическая точка невозврата.

Я уже готова была завершить свой монолог, как раздался телефонный звонок. Взволнованный голос рассказал, что на газоне возле городской гостиницы лежит аистенок. Он тщетно пытается встать на крыло, но силенок не хватает. А рядом – пара взрослых птиц тревожно разрезают крыльями небесную синь. И уже человек спешит на помощь аистам – символу нашей с вами Родины. Люди в погонах – сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям – с помощью спецтехники вернули несмышленыша в родимое гнездо. Но сам факт, что в нынешнее неспокойное время есть те, кто убирает хлеб, кто становится к станку, кто самоотверженно спешит другим на помощь, кто не остается равнодушным к судьбе аистенка, вселяет надежду: не все еще потеряно! Мы можем и должны остановить насилие!

Татьяна ВОЙТЕХОВСКАЯ,

главный редактор газеты «Лунінецкія навіны»,

председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин».