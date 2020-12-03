Несчастный случай не сломил жителя Микашевич Андрея Прищика

Оказавшись в инвалидной коляске, не просто принять этот поворот судьбы. Одни начинают стесняться себя, такого средства передвижения, избегают общения с друзьями и знакомыми, ищут виноватых в случившемся несчастье. Другие, с честью пройдя все сложности, осознают: несмотря на испытания, жизнь продолжается. Просто надо принять новые условия и придумать свои правила. Именно так и поступил 19-летний житель Микашевич Андрей Прищик.



— Несчастье произошло со мной три года назад, — рассказывает молодой человек. — В летние каникулы, а к тому времени закончил десять классов СШ №1, отправился купаться с друзьями. Мне было радостно вдвойне: впереди — три месяца отдыха от учебы, а еще родители впервые отпустили меня на водоем как самостоятельного, взрослого человека. Когда мы уже собирались домой, решил окунуться напоследок. Этот финальный прыжок с берега и стал роковым. Во время разбега поскользнулся, потерял равновесие и упал на мелководье…

Несколько месяцев в реанимации Лунинецкой центральной районной больницы. Парень был нетранспортабельным, поэтому бригада столичных нейрохирургов приехала прямо в небольшой полесский город, сама же операция длилась более 4 часов. Затем — длительное восстановление в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине и неутешительный врачебный вердикт: из-за оскольчатого перелома позвоночника и защемления спинного мозга с компрессией шансов передвигаться самостоятельно у Андрея практически нет.

Впрочем, несмотря на медицинское заключение, молодой человек не теряет надежды, что все равно станет на ноги. Его уверенность разделяют родные. Мама Ирина Анатольевна — педагог дошкольного образования с многолетним стажем — ушла с работы не раздумывая, она сегодня помогает сыну справляться с повседневным бытом. Отец Виталий Павлович — вальщик Микашевичского лесничества. Мужчина — мастер все руки. Небольшой частный дом для своей семьи он капитально отремонтировал собственными руками, а когда с единственным сыном случилась беда — оборудовал его всеми приспособлениями, необходимыми для беспроблемной жизни человека со спинальной травмой. Часто забегают на огонек бабушки, дяди с тетями и просто друзья.

— Семья у меня классная, а одной только маминой энергии хватит на целую команду! — улыбается Андрей. — Порой остается только удивляться и восхищаться, откуда у этой невысокой и хрупкой женщины столько оптимизма. Она видит меня, словно на ладони. Не успеют порой грустные мысли появиться в голове, а она уже рядом: обычное слово, легкое прикосновение и плохое настроение моментальное исчезает.

Родители и сегодня предпринимают все возможное, чтобы максимально реабилитировать сына и адаптировать его к новой жизни. Купили специальные тренажеры для ежедневных занятий Андрея, помогли ему найти друзей в клубе молодых инвалидов «САМИ» местного филиала ТЦСОН, занимаются с парнем самообразованием.

— Мечтаю стать юристом, планируют поступать на дистанционное обучение, — говорит юноша. — Правда, из-за пандемии коронавируса подачу документов решили перенести на следующий год. Но, чтобы не потерять форму, я продолжаю готовиться к централизованному тестированию, изучаю обществоведение, языки и другие школьные предметы, но уже более углубленно.

Еще одна радость — кресло-коляска по индивидуальному проекту, облегченная, активного типа. Несмотря на проблемы с кистями рук, горожанин ведет активный образ жизни и старается, насколько возможно, самостоятельно передвигаться дома и на улице.

— Трудности только сплотили нашу семью и помогли по-настоящему осознать в чем заключается счастье, — подытоживает земляк. — Мы теперь еще больше времени проводим вместе, а поездки на природу сменили на пикники во дворе, где построили беседку, установили шашлычницу и другое оборудование для отдыха. Вдвойне приятно, когда к нам присоединяются родственники и друзья. Наблюдая за искренним весельем этой большой и дружной компании, в который раз понимаю. Я всегда могу рассчитывать на их руку помощи, благодаря которой справлюсь с любыми сложностями и проблемами.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото из архива семьи.