Александр Лукашенко принял кадровые решения

Глава государства Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси.

Анатолий Сивак, который возглавлял Мингорисполком, назначен вице-премьером.

Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал на посту вице-премьера, назначен председателем Мингорисполкома.

Вячеслав Россолай назначен заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета. До настоящего момента он занимал должность первого заместителя директора по маркетингу и развитию ОАО «Агат — электромеханический завод». Позиция зампредседателя в Госкомвоенпроме стала вакантной после того, как занимавший ее Дмитрий Пантус в июне пошел на повышение и был назначен руководителем ведомства.