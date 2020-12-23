Геннадий Борисюк провел прием в Микашевичах

23 декабря в Микашевичском горисполкоме провел прием граждан заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк. Из записавшихся на беседу с Генадием Иософивичем пришел лишь заместитель председателя футбольного клуба “Гранит” Андрей Бохно.

Сегодня команда играет в первой лиге и, по словам Андрея Бохно, постоянно испытывает проблемы с финансированием. В чем корень проблем, заместитель губернатора пообещал разобраться вместе с руководством района.

После приема в горисполкоме Геннадий Борисюк побывал на РУПП “Гранит”, где встретился с руководством горнодобывающего предприятия.