Лукашенко: пустующие участки в деревнях нужно задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств

Пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области, сообщает БЕЛТА.

«Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Например, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось. Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное.

«Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки», — обратил внимание Александр Лукашенко.