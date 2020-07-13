Президент Беларуси Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Славгородский район, передает БЕЛТА.

«До областных центров мы сделали дороги. Мы вас связали с центром Беларуси. Дальше местного значения дороги. Сейчас надо привести в порядок дороги от центра области до районных центров. Это обязательно мы должны закончить в ближайшие годы пятилетки. Дальше — третий уровень — от районных центров до агрогородков. Они тоже в основном неплохие дороги, но их должны привести в идеальное состояние. Они должны быть крепкими и желательно бетонными. А там мы уже подхватим неперспективные так называемые деревеньки (они все равно на дорогах) и бывшие центры колхозов — это четвертый уровень. Так мы должны в будущей пятилетке что-то построить, а где-то навести порядок, чтобы люди не обижались», — рассказал Президент.

«Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать», — подчеркнул белорусский лидер.

Еще один важный вопрос — мелиоративные мероприятия, отметил глава государства. «Есть клочки, которые надо спасать. Без мелиорации там ничего не получится. Мелиорация — важнейший вопрос», — сказал он.

Президенту доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей, имеющейся базе дорожно-строительных организаций.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что некоторый недобор по валовому региональному продукту связан с работой предприятий республиканской собственности.

«Буквально через неделю мы снова соберемся там, у меня (в Минске. — Прим. БЕЛТА), и обсудим еще раз вопрос. Уже более-менее понятно, на что мы выйдем (в вопросе экономического развития в текущем году. — Прим. БЕЛТА). То есть если поставить задачу правительству заняться своими предприятиями, то вы обеспечите рост на коммунальных (в коммунальной собственности. — Прим. БЕЛТА)», — отметил белорусский лидер.

Что касается дорожного строительства, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко доложил о планах по реконструкции трассы по югу Беларуси — от Гомеля до Кобрина. Президент обратил внимание на то, чтобы работы на этой и других дорогах велись с учетом перспективы, со строительством обходов городов. «Мы, может быть, сэкономим, а потом все равно придется обход делать. В города желательно не заходить», — сказал он.

Главу государства подробно проинформировали и о дорожном строительстве на северном направлении от столицы, в том числе в сторону Полоцка. «Останется у нас полоцкое направление. Его надо видеть, конечно. Исходя из средств, которые у нас будут, необходимости. Но это даже не в уме надо держать, а прорабатывать проект. Чтобы мы при нашей жизни сделали полоцкое направление. Может быть, к концу пятилетки где-то зацепимся. Тогда у нас не будет проблем вообще по дорожной сети», — отметил Александр Лукашенко.