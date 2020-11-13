Идеями по улучшению развития региона и страны могут поделиться лунинчане в общественной приемной

В Лунинце, как и во всех регионах страны, начала работать общественная приемная.

Работа диалоговых площадок показала, что у многих есть идеи и мнения, которые хотелось бы высказать. Теперь это можно сделать, обратившись в общественную приемную, – рассказал заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич.

Жители района могут высказать пожелания по улучшению развития родного региона и страны, а также оставить предложения по обсуждению на Всебелорусском народном собрании, в том числе, по улучшению национального законодательства и Конституции Республики Беларусь. Основная задача – услышать конструктивные мысли граждан, проанализировать их и составить общую картину целей нации с учетом общественно-политической ситуации.

Прием будут вести представители органы местной власти, депутатского корпуса, руководители общественных организаций и других сфер.

Мыслями и инициативами можно поделиться, посетив районную организацию “Белая Русь” по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 74 (общественная приемная) – по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00.