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Макей: в Беларуси идет работа над конституционной реформой

L N Send an email 4 часа тому назад
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В Беларуси идет работа над конституционной реформой. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вчера в Москве на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Процесс этот (подготовки конституционной реформы. — Прим. БЕЛТА) идет, — сказал Владимир Макей, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Насколько мне известно, уже о предварительных как минимум двух вариантах докладывали главе государства. Создана рабочая группа, идет подготовка конкретных поправок к действующей Конституции. Конечно же, будет проходить общественное обсуждение поправок со всеми категориями населения».

Владимир Макей не исключил, что может быть создана какая-то структура, в рамках которой будут обсуждаться поправки Конституции. «Пока идет рабочий процесс. Я убежден, что в самом ближайшем будущем вырисуются четкие и формат, и сроки завершения этого процесса», — отметил он.

«Мы считаем, что это самый оптимальный вариант, не нарушая действующего законодательства, не нарушая действующего Основного закона, организовать нормальный, рабочий диалог общества, который приведет в конечном итоге к стабилизации ситуации, деэскалации тех процессов, которые, к сожалению, сегодня происходят», — резюмировал Владимир Макей.

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