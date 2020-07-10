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Начинает работать общественная приемная РОО «Белая Русь»

L N Send an email 1 час тому назад
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В Лунинце на базе РО РОО «Белая Русь» начинает работу общественная приемная. Задавать интересующие вопросы жители района смогут в течение месяца.

ДатаПриём ведёт

Время приёма

 

10.07.2020

Черненко С.В. – начальник отдела землеустройства райисполкома

 

17.00-19.00
14.04.2020

Пачко А.Н. – председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета

 

17.00-19.00
16.07.2020

Захаркевич А.М. – заместитель председателя райисполкома

 

17.00-19.00
17.07.2020

Хлебус С.И. –  главный врач УЗ «Лунинецкая ЦРБ»

 

17.00-19.00
21.07.2020

Рафалович В.А. – председатель Лунинецкого районного Совета депутатов

 

17.00-19.00
23.07.2020

Семенченко И.М. –  начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома

 

17.00-19.00
24.07.2020

Насеня А.В. – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

 

17.00-19.00
28.07.2020

Ковалевич В.М. – заместитель председателя райисполкома

 

17.00-19.00
30.07.2020

Карпец С.Ф. – директор ОАО «Лунинецкий молочный завод», депутат Брестского областного Совета депутатов

 

17.00-19.00
31.07.2020

Хомич Р.В. – заместитель председателя райисполкома райисполкома

 

17.00-19.00
04.08.2020

Савина А.И. – заместитель председателя райисполкома райисполкома

 

17.00-19.00
05.08.2020

Войтеховская Т.П. – главный редактор районной газеты «Лунінецкія навіны»

 

17.00-19.00
06.08.2020

Гапон И.И. —  председатель районного объединения профсоюзов

 

17.00-19.00

Общественная приемная расположена по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 74, 3-й этаж. Телефон: 6-15-64.

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L N

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