Начинает работать общественная приемная РОО «Белая Русь»
В Лунинце на базе РО РОО «Белая Русь» начинает работу общественная приемная. Задавать интересующие вопросы жители района смогут в течение месяца.
|Дата
|Приём ведёт
Время приёма
|10.07.2020
Черненко С.В. – начальник отдела землеустройства райисполкома
|17.00-19.00
|14.04.2020
Пачко А.Н. – председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета
|17.00-19.00
|16.07.2020
Захаркевич А.М. – заместитель председателя райисполкома
|17.00-19.00
|17.07.2020
Хлебус С.И. – главный врач УЗ «Лунинецкая ЦРБ»
|17.00-19.00
|21.07.2020
Рафалович В.А. – председатель Лунинецкого районного Совета депутатов
|17.00-19.00
|23.07.2020
Семенченко И.М. – начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
|17.00-19.00
|24.07.2020
Насеня А.В. – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
|17.00-19.00
|28.07.2020
Ковалевич В.М. – заместитель председателя райисполкома
|17.00-19.00
|30.07.2020
Карпец С.Ф. – директор ОАО «Лунинецкий молочный завод», депутат Брестского областного Совета депутатов
|17.00-19.00
|31.07.2020
Хомич Р.В. – заместитель председателя райисполкома райисполкома
|17.00-19.00
|04.08.2020
Савина А.И. – заместитель председателя райисполкома райисполкома
|17.00-19.00
|05.08.2020
Войтеховская Т.П. – главный редактор районной газеты «Лунінецкія навіны»
|17.00-19.00
|06.08.2020
Гапон И.И. — председатель районного объединения профсоюзов
|17.00-19.00
Общественная приемная расположена по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 74, 3-й этаж. Телефон: 6-15-64.