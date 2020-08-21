О привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния соответствующих территорий

Согласно решению Лунинецкого районного исполнительного комитета от 17.08.2020 № 1421, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане привлечены к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния территорий земель общего пользования города Лунинца, в том числе прилегающих к предоставленным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (находящимся у них) земельным участкам и прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся у них) земельным участкам (далее – соответствующие территории).

Установлен:

1. Порядок определения размеров (пределов) территорий земель общего пользования города Лунинца, в том числе прилегающих к предоставленным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (находящимся у них) земельным участкам и прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся у них) земельным участкам.

2. Перечень работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на соответствующих территориях и периодичность их выполнения.

Подробнее на сайте районного исполнительного комитета.