Новости районаОфициально

Прием граждан проведет Александр Савина

С целью сбора предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь в Лунинецком районе продолжает работу общественная приемная.

24 декабря с 15.00 до 17.00 прием граждан проведет первый заместитель председателя райисполкома Александр Иванович Савина.

Мыслями и инициативами можно поделиться, посетив районную организацию “Белая Русь” по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 74 (общественная приемная), или по телефону 6-15-64.

Обращаем внимание, что направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of “Прямую линию” проведет Александр Пачко

“Прямую линию” проведет Александр Пачко

Photo of На “Гранит” прибыла новая техника

На “Гранит” прибыла новая техника

Photo of Не стало талантливого педагога Татьяны Богдан

Не стало талантливого педагога Татьяны Богдан

Photo of Новая победа “Лунінецкіх навін”

Новая победа “Лунінецкіх навін”

Photo of Геннадий Борисюк провел прием в Микашевичах

Геннадий Борисюк провел прием в Микашевичах

Photo of Бизнес по цене свободы затеяли два жителя Пинщины

Бизнес по цене свободы затеяли два жителя Пинщины

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть