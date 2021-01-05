Прием граждан проведет Игорь Круглич

С целью сбора предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь в Лунинецком районе продолжает работу общественная приемная.

5 января с 16.00 до 18.00 прием граждан проведет заместитель главного санитарного врача ГУ «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» Игорь Геннадьевич Круглич.

Мыслями и инициативами можно поделиться, посетив районную организацию “Белая Русь” по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 74 (общественная приемная), или по телефону 6-15-64.