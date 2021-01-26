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Шулейко сменил Лиса на посту губернатора Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

С мая 2017 года Юрий Шулейко занимал должность помощника Президента – инспектора по Гомельской области.

“Мы с вами уже говорили на тему вашего назначения. Мы обстоятельно обсудили аспекты вашей работы на Гомельщине и разговаривали по Бресту. Вы понимаете, что там надо делать”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что он намерен посетить Гродненскую область, а затем будет планировать поездку в Брест. “Вы уже войдете в курс дела (думаю, вам много времени для этого не нужно: вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе, – поставил задачу глава государства. – Брест и Брестская область – регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились”.

Юрий Шулейко родился в 1968 году в городском поселке Козловщина Дятловского района Гродненской области. В 1992 году окончил Могилевский технологический институт, в 2002-м – Академию управления при Президенте Беларуси. В период с 1986 по 1988 год служил в рядах Советской Армии.

Трудовую деятельность начал с 1992 года, работая мастером по ремонту технологического оборудования, исполняющим обязанности главного энергетика Гродненского мясокомбината. В 1994 году занял должность начальника мясоцеха сельхозпредприятия “Обухово” Гродненской области, в 1996 году – замдиректора – начальника перерабатывающего комплекса Зельвенской теплоэлектросети. В период с 1996 по 2005 год работал начальником отдела механизации и автоматизации производственных процессов ОАО “Гродненский мясокомбинат”.

С 2005 года занимал руководящие должности на различных предприятиях: директора Лидского мясокомбината (2005-2007), генерального директора предприятия “Гродненские мясомолочные продукты” (2007-2008), генерального директора гособъединения “Гродномясомолпром” (2008-2012).

В 2012 году назначен первым заместителем председателя Гродненского горисполкома, в 2013-м – зампредседателя Гродненского облисполкома, в 2017-м – помощником Президента Беларуси – инспектором по Гомельской области.

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