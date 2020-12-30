В Брестской области началось выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание

В Брестской области 29 декабря началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Выдвижение делегатов проходит на сессиях городских и районных Советов депутатов. Так, со своими представителями сегодня определятся депутаты Брестского городского Совета. “До 70% делегатов – это депутаты Советов разных уровней, начиная от сельских, районных, а также городских и областного Совета. Более 30% участников собрания составят представители основных, самых крупных общественных организаций – ветеранские, БРСМ, профсоюзы, “Белая Русь”. Делегатов будет 310 человек. Плюс небольшое количество приглашенных от нашей области”, – сказал губернатор.

В частности, в качестве приглашенных будут кураторы региона от республиканских органов госуправления, представители правоохранительного блока.

Анатолий Лис отметил, что в целом в составе делегации будут представлены все категории тружеников области – работники сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, госслужащие.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Соответствующий указ о его созыве глава государства подписал 28 декабря. На обсуждение участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.