В Лунинце продолжает работу общественная приемная

С целью сбора предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь в Лунинецком районе организована работа общественной приемной.

Прием граждан проводится на базе общественной приемной РОО “Белая Русь” еженедельно по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00.

Обращаем внимание, что направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

12 ноября прием граждан проведет заместитель председателя райисполкома Анатолий Михайлович Захаркевич.