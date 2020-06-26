«Гранитный каламбур» стал Лауреатом II степени «Летней волны»

Народный театр «Гранитный каламбур» принял дистанционное участие в I Международном многожанровом конкурсе искусств «Летняя Волна» и стал Лауреатом II степени в номинации «Театральное искусство/Театральная миниатюра 26-35 лет». Победу коллективу принесла театрально-юмористическая миниатюра «Сватовство царевича». Наградой удостоена и руководитель театра Валентина Михалюк, которой организационный комитет творческого состязания вручил Благодарность за вклад в развитие творческой деятельности и раскрытия творческого потенциала будущих артистов.