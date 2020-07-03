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Торжественное открытие фонтана дало старт празднованию Дня Республики в Микашевичах

Наталья Лялюк Send an email 6 часов тому назад
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В мероприятии на обновленной площади у Дворца культуры РУПП «Гранит» участвовали председатели: райисполкома — Александр Пачко и районного Совета депутатов — Виктор Рафалович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня, генеральный директор промышленного гиганта Эдуард Гаврилкович, другие руководители местных предприятий и организаций. Во время небольшого митинга гости и горожане вспомнили, какой дорогой ценой далась когда-то белорусам  мирная жизнь, а также тех, кто защищал свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. После возложения венков, букетов и гирлянд из живых цветов к памятнику воину-освободителю на площади Коржа, праздничную эстафету подхватили творческие коллективы ДК РУПП «Гранит», которые пригласили всех желающих на большой концерт. Вечером же жителей и гостей Микашевич ждет танцевальная программа.

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Наталья Лялюк

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