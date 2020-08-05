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Поддержка сельскохозяйственных предприятий — главное для работников деревни — мнение

L N Send an email 20 часов тому назад
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Анатолий Ярохович, водитель автомобиля ОАО «Вульковский рассвет»:

– Хоть сейчас самая горячая пора и свободного времени нет вообще, но пропустить Послание Президента не мог, слушал внимательно. Главное для нас, работников деревни, это то, что глава государства оказывает поддержку сельскохозяйственным предприятиям. Есть все необходимое для работы: техника, топливо, запчасти.  На полях все растет, на фермах показатели хорошие. Поэтому, соответственно, и на заработок не жалуемся. При желании выделяют участки под картошку, овощи. Многие из моих коллег и друзей улучшили жилищные условия с помощью государства, что также очень важно. Еще благодарен, что в обществе большое внимание уделяется Году малой родины. Так сложилось, осел на земле предков и ценю это. Рад, что родная глубинка не приходит в запустение. 

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L N

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